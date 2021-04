Em dúvida, Eduardo Paes cogita três candidatos para apoiar ao governo do Rio

Eduardo Paes tem dito a curiosos que está em dúvida sobre quem irá apoiar para candidatura do governo do Rio. Divide-se entre Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, e Marcelo Freixo.

O problema do apoio a Freixo, seria, segundo interlocutores, a falta de identificação do eleitorado de Paes com o candidato do PSOL.

Timing

Gilberto Kassab quer tirar os questionamentos jurídicos da frente antes de falar em ser candidato de novo. Para 2022, o presidente do PSD tem destacado os quadros do partido, como os senadores Otto Alencar e Antonio Anastasia, Ratinho Jr, governador do Paraná, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil .

Muros

Depois das reclamações de barulho até altas horas da noite, o cercamento da Praça Pôr do Sol, tradicional praça na zona oeste, divide opiniões. Mariana Chiesa, vice-presidente da comissão de direito urbanístico da OAB, considera a situação inusitada: “O estranho é que várias outras praças não tiveram essa providência do poder público”.

Procurada, a Secretaria das Subprefeituras afirmou que atendeu às solicitações de moradores e a instalação dos alambrados saiu por quase… R$ 653 mil – a medida ajuda a evitar aglomeração na pandemia. Já o abaixo-assinado contra o cercamento conta com mais de 3,3 mil assinaturas.

Pelo mundo

Lançado em março deste ano, O Ar que me Falta- História de Uma Curta Infância e de Uma Longa Depressão, livro de memórias do presidente e fundador da Companhia das Letras Luiz Schwarcz, já teve seus direitos vendidos para 6 países: Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal e Hungria, já fecharam os acordos.

De olho

O Museu do Ipiranga acaba de lançar seu tour digital 2021. O passeio, captado por câmeras 360° em vários ambientes do edifício e do canteiro de obras, será atualizado mensalmente com novas imagens e vai permitir que o público consiga acompanhar o andamento das obras. Espaços icônicos do Museu, como o Salão Nobre e o saguão principal, bem como áreas antes restritas para visitantes, como a cobertura, estão incluídos.