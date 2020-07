Em casa, Bianca Rinaldi grava websérie com elenco do musical ‘Silvio Santos Vem Aí’

Com a interrupção da comédia musical Silvio Santos Vem aí, Bianca Rinaldi e o elenco do espetáculo começaram a fazer uma websérie direto de suas casas, intitulada Home Office. O texto é batido via reunião virtual, cada ator grava suas partes pelo celular e escolhe seu próprio figurino. “Trabalhar em casa é um novo experimento que está dando certo”, conta a atriz, que também aproveita para passar mais tempo com as filhas adolescentes.