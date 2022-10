Luiza Brunet vai falar sobre feminicídio no Parlamento Europeu

Luiza Brunet vai a Bruxelas (Bélgica) no mês que vem para acertar detalhes de uma palestra que dará no Parlamento Europeu sobre violência contra mulheres e tráfico de seres humanos. A expectativa é que a ex-modelo fale para organizações não governamentais, parlamentares e lideranças envolvidas com a temática no próximo ano. A ativista utiliza sua influência nas redes para defender pautas voltadas à mulher e vem rodando diferentes países a convite de embaixadas e governos estrangeiros para tratar do assunto. Para ela, “a equidade de gênero precisa ser uma prioridade no enfrentamento da violência doméstica”. A redução do problema passa pelo “acesso à educação e pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas”. Ela levará ao poder legislativo europeu números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrando que, no País, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas e, ao menos, três morrem por dia. “O tema é latente no mundo inteiro, enquanto eu puder dar voz a estas mulheres continuarei neste trabalho”, destaca Brunet.

‘Porco Mundi’ marca celebração da gastronomia latina e aniversário de 7 anos de A Casa do Porco

Sob o comando de Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, dezenove chefs de sete países latino-americanos participaram do chamado Porco Mundi, no último dia 11. Os chefs da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México e Peru prepararam um menu degustação exclusivo – em uma celebração à identidade gastronômica do continente e ao aniversário de sete anos de A Casa do Porco – que foi eleito o 7º melhor restaurante do mundo, segundo o The World’s 50 Best Restaurants. O Porco Mundi foi criado em 2016.

Oca recebe mostra sobre o GP do Brasil

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do ProAC, apoia a mostra 50 anos de GP no Brasil. A Oca, no Parque Ibirapuera, recebe a exposição de 18 de outubro até 20 de novembro. Ela traz a história de cinco décadas dos Grandes Prêmios de Fórmula 1 realizados em solo brasileiro – por meio de uma exposição de fotos do artista Beto Issa, além de itens guardados por pilotos, fãs e colecionadores apaixonados pelo mundo da velocidade.

Bloco de Notas

COLEÇÃO DE LOUÇA. Tânia Bulhões desenhou estampas de frutas brasileiras para coleção de louça Limoges. As peças serão reveladas amanhã em um jantar para 48 convidados.

BARROSO. O ministro do STF Luís Roberto Barroso participa, na quarta-feira, da Fenalaw – no Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca.

EMPATIA. O Pátio Higienópolis realiza, no dia 19, a 6ª edição de Abraços no Pátio, com o professor Clóvis de Barros Filho, o recordista em natação paraolímpica Daniel Dias e a arquiteta Stephanie Ribeiro. Joyce Pascowitch será a mediadora