Em ato simbólico, Doria vai pessoalmente fazer inscrição nas prévias do PSDB

Mesmo podendo fazer inscrição virtualmente, Doria decidiu ir a Brasília registrar seu nome nas prévias do PSDB, em um ato simbólico no diretório nacional da legenda, na segunda-feira. Leva a tiracolo os presidentes paulista, Marco Vinholi, e paulistano do partido, Fernando Alfredo. A consulta interna do partido é para a escolha do candidato à presidência da República.

Leia Também Governo Bolsonaro corta R$ 320 milhões das obras da hidrovia Tietê Paraná

Corrida

Eduardo Leite também deve completar sua inscrição. Tasso Jereissati sinaliza que não entra na disputa. E Arthur Virgílio disse à coluna, ontem, que está dentro. “Tenho recado a dar sobre a economia, a Amazônia e segurança”.

Corrida 2

Já em SP, parte da militância do PSDB vai até o diretório pedir prévias para o Senado defendendo o nome de Fernando Alfredo. Ele só abre mão da disputa por Alckmin que está a caminho do PSD. Em outras palavras, boa parte dos tucanos de SP não aceita “canetada” para o Senado.

Saídas

Com risco de racionamento e aumento na conta, alternativas para o uso de luz elétrica estão surgindo. O Condomínio Parque Cidade Jardim, na zona sul, acaba de assinar contrato com a TYR Energia e com a Raízen para que sua área comum seja abastecida por energia 100% renovável – eólica, solar, hídrica ou biomassa.

A escolha vai depender do preço mais competitivo negociado no mercado. Estima-se que a economia represente cerca de R$ 2 milhões durante os oito anos de duração do contrato.

Nas alturas

A Japan House São Paulo vai receber, a partir do dia 28, a instalação Equilíbrio – feita com mais de 7 mil balões de diferentes formatos, criada pela Daisy Balloon.

Instalada no térreo da instituição, a obra começou a ser montada esta semana. O casal Rie Hosokai e Takashi Kawada desenvolveu a instalação, feita sob medida para o espaço. São 11 metros de comprimento e mais de 3 metros de altura.

Volta à folia

A Arena Carnaval SP, da agência InHaus, confirmou a realização de sua edição do ano que vem. Pela primeira vez no Memorial da América Latina, o evento vai reunir atrações de samba, axé music, pop e MPB. Também pela primeira vez, dividem as apresentações em seis finais de semana diferentes, a partir do dia 15 de janeiro.