O partido Novo acusou o PT no TSE, na quinta-feira, de propaganda irregular com a mensagem “Haddad é Lula”, veiculada em propagandas do partido. Para o Novo, as peças dão a entender que Lula ainda está na disputa.

Leia mais notas da coluna:

+ País parece ’embarcar na canoa errada de novo’, diz Ney Matogrosso

+ Vera Fischer e Barbara Paz em campanha na TV contra assédio