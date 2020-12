Em 2021, alto escalão da Caixa só receberá bônus se houver redução de R$ 1 bilhão em despesas

A Caixa decidiu que para o ano de 2021, vice-presidentes e diretores só recebem bônus se, dentre outras coisas, houver uma redução de R$ 1 bilhão em despesas administrativas. Em termos nominais.

Por mais que o bônus no banco estatal não seja tão alto – o máximo permitido é a soma de seis salários – trata-se de incentivo.

Em termos de despesas, a Caixa, que já tinha devolvido 60 prédios pelo Brasil, vai devolver outros 108. Centros de Depósito também sofrem cortes. São 12, e o banco está devolvendo os…12.

O que está guardado nesses depósitos será doado. Calcula-se algo como 40 mil itens. Vão para Apaes, lares de idosos etc… “Antes, esses itens ficavam trancados até não poderem mais ser utilizados”, diz alta fonte do banco. O PDV de 2,2 mil funcionários, também entra nos cálculos.

Segundo tem dito Pedro Guimarães, as medidas resultam em 10% de redução das despesas administrativas.

Perplexidade

Partidos de esquerda têm sentimentos contraditórios sobre Arthur Lira na presidência da Câmara. Pelo que se apurou, existe um público desconforto pela proximidade do líder do PP com Bolsonaro.

Mas por outro lado, há quem goste da postura garantista e contra abusos do Ministério Público defendida pelo candidato. Vão ter que se decidir pela racionalidade ou ideologia.

Coruja

Diferentemente de sua primeira live, em agosto, Caetano Veloso não terá a companhia dos filhos durante toda a apresentação de Natal que fará no dia 19. Mas convidou Moreno, Zeca e Tom para participarem, separadamente, cada um de uma música do repertório do show.

“Ele não consegue largar esses filhos, está muito apegado”, brinca Paula Lavigne.

Natal paulistano

Depois de alguns anos sem receber decoração oficial de natal, a Avenida Paulista ganhará, em toda a sua extensão, uma produção cenográfica feita pela Associação Paulista Viva. Um dos destaques é a árvore de Natal com 10 metros de altura, iluminada, que será instalada na Praça dos Ciclistas. A ação, que tem patrocínio da Bauducco, será inaugurada na quinta.