Elize Matsunaga já viu o trailer da série sobre sua vida e o assassinato do marido

Elize Matsunaga gostou do trailer da série documental – que trata da sua vida e do assassinato do marido Marcos Matsunaga, executivo da Yoki – segundo informam seus advogados Luciano Santoro e Juliana Fincatti.

Ela chegou a participar de gravações durante saídas temporárias, e também deu entrevista na prisão.

Seus defensores entendem ser importante que ela conte sua versão. “Elize não é o monstro que tentaram criar”, ressaltam os criminalistas. Na série, produzida pela Boutique Filmes – estreia dia 8 na Netflix – há detalhes do caso que apenas os jurados do tribunal do júri tiveram acesso.

As conversas para a gravação do documentário sobre Elize com os advogados duraram mais de um ano. A série foi dirigida por Eliza Capai e foi batizada de Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime.