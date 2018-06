Elena Landau critica sugestão de intervenção no futebol

Apaixonada por futebol – foi diretora financeira do Botafogo do Rio – Elena Landau faz um paralelo entre a sugestão de Flávio de Campos de uma intervenção no futebol, para se taxar a venda de jovens craques – publicada nessa coluna segunda-feira – e a economia.

Apelidando essa fórmula de “futebol-desenvolvimentismo”, a economista e advogada atira: “Como qualquer combinação de protecionismo e intervencionismo, não pode dar certo. E ainda por cima tira a liberdade dos jogadores.”

Landau lembra que jogador de futebol não é monopólio da União. “Quem vai pagar os milhões que esses caras deixariam de ganhar? Ideias tortas como essas”, acrescenta a ex-diretora de privatização do BNDES, resultam em coisas “como tabelamento de fretes e controle do preço dos combustíveis.”

