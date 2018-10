A Raps considera sua missão cumprida. Seus 36 candidatos eleitos no País, incluindo dois governadores, receberam no total 26,6 milhões de votos. O grupo começa a preparar nova turma de lideranças políticas no final de novembro.

