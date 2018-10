E o clima pesado das eleições esteve presente mesmo fora das zonas eleitorais, ontem.

Na sorveteria Baccio di Latte do Jardins, eleitor de Bolsonaro se aproximou de eleitora com adesivo de candidata a deputada estadual da Rede para reclamar de seu voto. “Relativizar a tortura tudo bem para você?”, indagou a moça. “Melhor do que votar no Haddad”, rebateu.