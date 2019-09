Eleição no Amapá separa os amigos Randolfe e Alcolumbre

Terminou a aliança política de 12 anos entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder da oposição na Casa, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. A gota d’água foi o lançamento de Josiel Alcolumbre, irmão de Davi, a prefeito de Macapá.

À coluna, o senador da Rede disse não ter tido sequer “direito à DR”, mas avisa: não vai sair “choramingando”.

Aliança 2

Depois de ter ajudado a levar o aliado à presidência do Senado, Rodrigues avisa que o rompimento foi pelo conjunto da obra. “Mobilizei a oposição e parte da esquerda para elegê-lo. Hoje ele pede voto até para Eduardo Bolsonaro virar embaixador”.

Procurado, Alcolumbre não retornou à coluna.

No divã

Sem muito alarde, lideranças do PSB vêm debatendo um texto-base que servirá para uma “autorreforma” do partido. Além de temas usuais, como democracia e políticas sociais, entram na agenda ciência e tecnologia, inovação, Amazônia. O plano é levar o texto à conferência nacional, que acontece no Rio em novembro.

Cabe lembrar: o manifesto e o programa do PSB são de 1947.

Amazônia em NY

O acadêmico Carlos Nobre, o empresário Guilherme Leal, ONGs e integrantes da sociedade civil se antecipam a Bolsonaro e falam de Amazônia em NY neste domingo, antes da Assembléia-Geral — que acontece na semana que vem.

Em brunch-debate na própria sede da ONU, o evento Um Diálogo para a Amazônia Possível aborda a sustentabilidade. E para adoçar o ambiente serão distribuídos kits com chocolates produzidos de modo sustentável por moradores das comunidades amazônicas.

Requisitado

Erick Jacquin passou o dia inteiro, ontem, entrevistando candidatos para a equipe de seu novo restaurante, o Président.

Mais de 300 pessoas foram até o local e a seleção continua hoje. A inauguração está prevista para 28 de outubro. “Os candidatos são bons, tem de tudo”, explica o chef.

Outro violino

Uma tromboflebite no braço esquerdo impediu a violinista Janine Jansen de vir a São Paulo. Para seu lugar, a Orchestre Philarmonique du Luxembourg convocou a também experiente Simone Lamsma para as apresentações de hoje e amanhã na Sala São Paulo.

O espanhol Gustavo Gimeno regerá a orquestra no mesmo programa, que inclui, entre outros, Schubert, Beethoven, Brahms e Tchaikovsky.

Business and TV

Paolla Oliveira participa no dia 21 de bate-papo na Cinemateca com Sergio Valente, da Globo, sobre os projetos que foram impulsionados por conta de seu papel na novela A Dona Do Pedaço.

A ideia é falar a profissionais do mercado publicitário sobre a criação de ações, nesse setor, usando sua personagem – a blogueira Vivi Guedes.

Tela chique

João Bodanski, diretor, e João Farkas, fotografia, terão segunda-feira nobre amanhã, em Bruxelas. Ninguém menos que a princesa Esmeralda promove a estreia internacional do documentário Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra.

Ruivaldo é, na vida real, um defensor do meio ambiente quie vive junto às comunidades na área do rio Taquari, no Mato Grosso do Sul.