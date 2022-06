Eleição na Academia Brasileira de Letras tem retirada de candidatura e ‘climão’ entre imortais

O romancista e contista Silviano Santiago retirou sua candidatura da Academia Brasileira de Letras, deixando os imortais perplexos. A eleição é no dia 7 de julho e as inscrições já terminaram. O outro candidato, o escritor Jorge Caldeira, está agora sozinho na disputa pela cadeira que foi de Lygia Fagundes Telles – e conta com o apoio de Celso Lafer e Fernando Henrique Cardoso.

Silviano teria retirado a candidatura por não se sentir respeitado na disputa interna. A situação, que pegou até apoiadores dele de surpresa, tem causado um certo desconforto.