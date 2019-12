Ela é carioca …

Em sua 4ª edição, o projeto Dior Lady Art – que convida artistas internacionais para reinterpretarem a icônica bolsa Lady Dior – tem pela primeira vez uma brasileira, a carioca Maria Nepomuceno. E qual foi o ponto de partida da artista plástica para reinterpretar a bolsa? “Criei aberturas e fendas. Queria os elementos emergindo de dentro da bolsa”, conta Maria, que utilizou colares de pérola, veludo, brilho e granulados gigantes para a transformação. As bolsas do projeto serão lançadas em janeiro, com tiragem limitada e no Brasil só chegam por encomenda.