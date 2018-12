Educadora lança livro com balanço de programa para desenvolver lideranças

A educadora Daniela Rogatis idealizou há cinco anos o programa Legado para a Juventude Brasileira – voltado à preparação de jovens lideranças empresariais do País, visando o exercício de sua cidadania. Logo no início convidou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para ser seu parceiro nessa jornada, inspirando e oferecendo referências e reflexões necessárias em diversas esferas do cenário brasileiro. Em cinco anos de vida, o programa conseguiu formar mais de 200 jovens. E o resultado será lançado, amanhã, pela editora Record: um livro que reúne o diálogo de FHC e Daniela com a juventude.