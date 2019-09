Eduardo Toldi inaugura loja no Iguatemi

Depois de anos focado em fazer roupas para mulheres, Eduardo Toldi decidiu se especializar também em roupas para homens. “Tudo começou em 2017 e desde então a procura só aumentou”, conta o estilista, que é conhecido por seus tricôs estilosos e alfaiataria casual chique. “Os homens que procuram minha marca tem informação de design, gostam de conforto, mas sempre com elegância”, conta ele, que expandiu sua loja no shopping Iguatemi para conseguir atender os dois públicos em um só local – que será inaugurado hoje. “Continuamos também com nossa loja nos Jardins”, lembra ele.