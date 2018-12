Eduardo Saron, do Itaú Cultural, desembarca hoje em Lisboa para anunciar, com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, os vencedores do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, organizado em parceria com o instituto.

O Itaú também vai divulgar, no evento, a doação de 4.200 livros de clássicos da literatura brasileira para 303 bibliotecas de Portugal.