Eduardo Pombal se aventurou no universo da cerâmica por meio de um convite da ceramista Paula Sousa. O resultado da parceria é uma coleção, em edição limitada, de dez vasos. O estilista usou seu amplo repertório com a moda e “costurou” as peças em cerâmica. “Cada vaso revela um formato diferenciado com volumes e recortes surpreendentes, todos constituídos por amarrações em couro”, explica.