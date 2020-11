Eduardo Paes faz périplo pela Zona Sul do Rio para ‘ganhar’ elite

Na reta final, Eduardo Paes, candidato a prefeito do Rio, tem feito um périplo pela cidade, tentando conscientizar a classe alta, falando para pequenos grupos – ele e sua equipe já tiveram covid-19.

Tem repetido que os cariocas não podem errar novamente. Foi basicamente por causa de falta de votos em Pedro Paulo, candidato de Paes, na Zona Sul (onde Paes nasceu, estudou e viveu) que Crivella foi eleito.

Quem vai…

No primeiro turno da eleição, quatro anos atrás, as classe A e B alta, quiseram inovar, fazer diferente. E votaram em Marcelo Freixo, com o qual não comungam das mesmas ideias.

…para o segundo turno

Isso levou o candidato do PSOL ao segundo turno, para a alegria de… Crivella. As pesquisas davam que ganharia se o adversário fosse Freixo. E aí, conta o ex-prefeito, os mesmos eleitores da Zona Sul, com medo de Freixo, votaram em Crivella. Pedro Paulo, candidato de Paes, ficou em terceiro lugar, por 25 mil votos. “E hoje, o Rio tem um gestor completamente despreparado”, diz.

Voto racional

A exemplo de São Paulo, onde a dúvida é sobre quem vai disputar com Bruno Covas o segundo turno, no Rio a incógnita é se Martha Rocha, pouco conhecida, chega na provável segunda etapa da eleição. “Eu sei que fulano é um fofo, que sicrano também. Mas dessa votação em 2020 depende o futuro da nossa cidade. É disso que a gente tá tratando aqui”.