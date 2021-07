Eduardo Leite se aproxima de “alckmistas”

Eduardo Leite passou ontem, sem alarde, por São Paulo. A agenda incluiu conversas com tucanos da tropa “alckmista” do partido, que está em pé de guerra com João Doria. Mas não conseguiu ficar na cidade para um almoço com a executiva do diretório do PSDB no Estado.

Teve que voltar para Porto Alegre por causa de um grande incêndio na secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul.

Batendo alto…as asas

Aliados do ex-governador de SP dizem que se ele ficar no partido até novembro, quando ocorrem as prévias do PSDB, Leite teria uma base de apoio importante no estado.

Nome próprio

O Novo fez seu processo de seleção e decidiu: Vinicius Poit será candidato à governador pelo partido. O deputado é líder da legenda na Câmara federal.

Nuvem negra

O curta Céu de Agosto está entre os três filmes brasileiros selecionado pelo Festival de Cannes.

Dirigido e escrito por Jasmin Tenucci, trata da tarde que virou “noite” em São Paulo, por causa de queimadas na Amazônia. E será exibido hoje.

Inferno?

O colégio Dante Alighieri, que faz 110 anos, ganha painel retratando o autor da Divina Comédia na fachada lateral de seu prédio. O mural, de 20 metros quadrados, assinado pela grafiteira Clara Leff, poderá ser visto a partir do dia 13 de setembro – data de 700 anos da morte do poeta italiano.

Para os…

A música Novo tempo, de Ivan Lins, é a trilha sonora da campanha do Estado para a vacinação de adultos até 20 de agosto.

Com trechos como “apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver”, a canção foi feita em 1980 em meio à instabilidade do final da ditadura militar.

…ouvidos

O lançamento coincide com o momento pelo qual passa governo Bolsonaro, de desentendimento com o STF, o Senado e TSE.