Eduardo Kobra assina novo painel no Hospital das Clínicas

Eduardo Kobra assina hoje o mural Metamorfose, no Hospital das Clínicas. Com 34 metros de altura, a obra começa no primeiro piso do prédio dos ambulatórios e segue até o último andar. A intervenção tem o propósito de incentivar doações. O número de doadores caiu em 20% na pandemia. Não à toa, Kobra deixou para assinar o trabalho no Dia Mundial do Doador de Sangue.

“Fiz Metamorfoses pensando nas pessoas que estão doentes e precisam de esperança, fé e transformação para superar esse momento difícil”, conta. “Eu mesmo fui atendido muitas vezes e acompanhei de perto a determinação de todos ali. É uma honra retribuir tudo que esses profissionais fazem por nós”, completou. Kobra também presenteou o hospital com a obra Ciência e Fé. A pintura de 20 metros de altura foi inaugurada em 25 de janeiro, no aniversário de SP.

AQUI E ALI.Foi depois de passar o bastão da área do prêt-à-porter de sua marca homônima de roupas para a filha Giulia, que Candy Brown resolveu dar vida a um sonho: criar uma marca de almofadas. “Venho procurando almofadas no Brasil e sentia falta de algo mais elaborado”, conta a estilista, que continua atendendo sob medida em seu ateliê.

ACESSO. O Museu da Casa Brasileira, que agora é administrado pela Fundação Padre Anchieta, terá entrada gratuita e horário ampliado até as 22h, todas as sextas-feiras, a partir do dia 17 de junho.

VINHOS. Em sua 14ª edição, a Wine Weekend São Paulo Festival acontece de 21 a 24 de julho no Pavilhão da Cultura do Parque Ibirapuera.

DESEMBOLSO. O Banco do Povo Paulista atingiu em maio marca de R$ 1 bilhão em desembolsos desde que teve sua gestão transferida para a agência de fomento Desenvolve SP, em janeiro de 2018.

NA LATA. A Jack Daniel’s lança versões de drinques prontos para beber (Jack & Cola e Jack Honey & Lemonade). O formato é sucesso mundial.

Gabi Silvarolli imprime seu estilo na Corello

Gabi Silvarolli apresenta suas novas criações para a Corello – marca fundada por seu avô, Saverio Silvarolli – hoje, no bar Next Door. A jovem designer, que começou a assinar sua linha em 2020, está em sua quarta edição. “Acredito que com o tempo vamos amadurecendo nosso olhar, e nessa coleção consegui criar peças 100% alinhadas com o meu estilo”.