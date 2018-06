O edital do MinC voltado a projetos sobre os 200 anos da Independência do Brasil recebeu 241 inscrições de acordo com a Secretaria do Audiovisual.

Uma vitória, segundo o ministério, frente às críticas sofridas por propor edital temático.

Do total de inscritos, 210 são estreantes, 94 mulheres e 71 negros ou indígenas. Os 35 selecionados receberão R$ 6 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual.