Edemar Cid Ferreira quer que STJ suspenda pagamentos do Banco Santos

Edemar Cid Ferreira entrou com ação no STJ pedindo suspensão de pagamentos que estão sendo feitos, pelo seu ex-Banco Santos, a credores, até o julgamento do recurso que definirá a situação do antigo controlador.

Ou seja, o ex-banqueiro quer que a massa falida – que hoje soma R$ 4,5 bilhões em créditos – pare de pagar aos credores. Mas continue seguindo “os demais atos de processo falimentar, arrecadações, avaliações, leilões, verificação de crédito, etc”.

Vale lembrar que o BTG está interessado em adquirir a massa falida.

