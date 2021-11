É preciso desmitificar que todo investimento no exterior é crime financeiro, diz Sérgio Rosenthal

Para o advogado Sérgio Rosenthal, especialista em crimes financeiros, “é preciso desmitificar a ideia de que todo investimento no exterior tem algo ilícito, e de que toda vez que o contribuinte deixa de recolher um imposto ele visa a sonegação fiscal.”. A máquina arrecadadora do Leão é implacável.

A propósito ontem do questionamento de deputados feitos ao ministro Paulo Guedes, na Câmara, durante a manhã, sobre seus investimentos em uma offshore, realizados antes dele assumir o cargo de ministro e que foram devidamente aprovados pela comissão de ética da Presidência, vale aqui um registro.

Basta ler…

Entre as múltiplas ações contra ex-integrantes de equipes econômicas, o CARF pautou finalmente o julgamento de processo longuíssimo contra um ex-BC, que teria supostamente deixado de recolher impostos sobre aplicações no exterior no início do… milênio.

…a lei

Mesmo ante explicações confirmando sua dupla cidadania, a multa está estipulada em alguns milhões de reais.

Cavaquinho

E a plataforma #CulturaEmCasa apresenta o Festival Raízes Black, com Rappin Hood liderando a curadoria, começando amanhã. Lecy Brandão, Originais do Samba, Voz Negra e Tony Gordon são algumas das atrações que vão do soul ao samba de laje.

Serão seis episódios transmitidos gratuitamente todas as quintas-feiras, às 21h30, avisa José Mauro Gnaspini, diretor da Amigos da Arte.

CATRACA SOLTA

Sesc SP vai reabrir todas as suas unidades para o público, sem necessidade de agendamento, a partir do dia 1º de dezembro. O atendimento no restaurante, que hoje está restrito aos associados, será ampliado, e também a venda presencial de ingressos volta a ocorrer.

A comprovação de duas doses ou dose única de vacina anti-covid-19 e uso de máscara permanecem obrigatórios.

MERECIDO

Para o aniversário de nascimento de 80 anos do humorista Mussum, de Os Trapalhões, o pagodeiro Mumuzinho lidera o projeto “Artistas do Cacildis” – quando receberá personalidades da cultura afro-brasileira para conversas.

O cantor já gravou com Sandra de Sá, Roberta Rodrigues, Rafael Zulu e Jorge Aragão. Onde? No Youtube e Insta da Cervejaria Cacildis.