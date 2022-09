É o ‘Mês da Cachaça’ no Preto Cozinha

Em setembro, o Preto Cozinha comemora o Mês da Cachaça com drinques especiais, aulas temáticas e guest bartenders. Idealizada pelo titular da casa, Christopher Carijó, a intensa programação vai reunir bartenders, produtores e especialistas. O Preto fica na Rua Fradique Coutinho, 276, Pinheiros

DESIGN WEEK. A Belas Artes abre as portas do seu campus no Shopping Cidade Jardim, na próxima terça-feira, a partir das 9h, para o evento Belas Artes Design Week. A programação conta com palestra e talks de profissionais consagrados da arquitetura e do design.

BIBLIOTECA SP. Em três semanas de circulação, a biblioteca itinerante BookTruck levou ‘contações’ de histórias para 14.389 alunos de 17 escolas e centros de educação. A iniciativa é da VR Projetos por meio da Lei Rouanet e conta com patrocínio da ExxonMobil.