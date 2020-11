‘É importante ajudar pequenos comerciantes’, diz Cauã Reymond

Cauã Reymond retoma vida quase ‘normal’. O ator será protagonista da próxima novela das 9, da Globo, “começo a gravar agora no feriado”, e está criando série nova, sobre o universo do futebol, também para a emissora. Se não fosse o suficiente, aceitou convite para ser embaixador do programa #GPComVc, do Grupo Petrópolis, que apoia bares e restaurantes em momento de retomada econômica. “Acho extremamente importante fortalecer e ajudar os pequenos comerciantes”, disse o ator, enquanto visitava a fábrica do grupo, em Boituva, semana passada. Confira a entrevista seguir.

Como está sendo enfrentar esse ano de pandemia?

Um ano de muito aprendizado. Acho que anos difíceis servem pra gente aprender bastante. Peguei o vírus e graças a Deus fui muito sortudo. Estou bem, minha família está bem.

Como foi a sua recuperação? Sentiu medo?

Olha, acho que por ter uma vida saudável me mantive bem positivo. Acabei tendo sintomas relativamente leves, então não enfrentei nenhuma situação de medo.

E quais lições tirou desse período?

Um, acho que o vírus, e essa situação da pandemia, propôs para a gente um novo olhar em relação à empatia e a compaixão. Dois, não sei se é uma lição, mas pude aproveitar momentos de muita intimidade em família; e três, me senti muito sortudo em poder continuar a trabalhar mesmo estando em casa, como produtor, como criador.

Vários setores da economia foram fortemente atingidos pela quarentena. Como enxerga a retomada?

Acho que a retomada tem que ser feita de uma forma saudável. Muitas cidades já tem muitos estabelecimentos abertos e essa abertura foi feita de uma forma cuidadosa, exigindo que as pessoas respeitem as normas. É importante que as pessoas, aos poucos, com todos os cuidados, retomem o seu dia a dia. Dentro do possível, é claro.

Por que aceitou fazer parte do projeto que apoia bares e restaurantes?

Acho extremamente importante fortalecer e ajudar os pequenos comerciantes. É extremamente saudável para a economia que as pessoas não percam seus negócios e a forma de ganhar a vida.

E quais são seus próximos projetos?

Venho como protagonista da próxima novela das 9. As gravações começam nesse feriado. Também estou criando uma série para a Globo.

Já tem nome?

A princípio, ainda não está batizada, mas é sobre o universo do futebol. Tenho também o Piedade, filme do Claudio Assis com a Fernanda Montenegro. Acabamos de ganhar vários prêmios num festival de Los Angeles. Tem o filme Pedro, uma parceria minha com o Mario Canivello, nós somos produtores. Foi ideia do Mario, já está pronto, já está editado e daqui a pouco começa a rodar os festivais.

/SOFIA PATSCH