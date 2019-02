Dupla lança projeto educacional de imersão na moda

Paula Martins (esq.) e Daniela Dornellas (dir.) criaram, com a ajuda de Consuelo Blocker, o primeiro Fashion Meeting Experience Milão – projeto educacional de imersão em moda que ocorre entre 18 e 23 de fevereiro na cidade, concomitante à semana de moda italiana. A proposta é ministrar palestras e fazer visitas a locais como o museu Gucci.

O projeto educacional desenhado pelas três pretende unir teoria e prática. A palestra sobre como produzir um editorial de moda, por exemplo, vai explicar o que é um stylist, quais são os mais importantes da atualidade, o que cada um está imprimindo em seu trabalho e como eles exibem um estilo pessoal que condiz com sua marca e seu público-alvo. Os conhecimentos serão colocados em prática, já que haverá roupas, modelos e fotógrafos no local. As participantes poderão incluir suas composições nos respectivos portfólios.

