Dupla lança marca de cosméticos naturais

Com passagem pelo departamento jurídico da indústria cosmética tradicional, Patricia Camargo (dir.) resolveu juntar-se a Luciana Navarro para formarem a Care – uma marca de maquiagens orgânicas e veganas com propriedades terapêuticas. “Nossos produtos têm ácido hialurônico natural (que trata desidratação e envelhecimento da pele) e ativos que combatem sinais da idade”, explicou Patricia, que se diz desacreditada com as empresas convencionais da área. A Care também se calca em pilares de sustentabilidade e responsabilidade social. Não há exploração ambiental ou animal na cadeia produtiva e a maioria das embalagens é de papel ou de vidro. De plástico, só com o selo eureciclo. A produção de nécessaires fica por conta da ONG Orientavida, que capacita e emprega mulheres em situação de vulnerabilidade. Parte do faturamento será empregado para que jovens carentes façam curso profissionalizante no Liceu de Maquiagem, de Vanessa Rozan.