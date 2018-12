Dupla lança coleção de quimonos

As amigas de longa data Olivia Camplez, à frente da Dominique Maison de Beauté, e a estilista Alê Affonso Ferreira, da Sissa, desenvolveram parceria a quatro mãos especialmente para o fim do ano. Trata-se de uma edição limitada de quimonos idealizada para os dias de calor. A estampa pintada a mão por Alê, que desenvolve seus desenhos em aquarela, foi criada a partir de observações de um jardim tropical. “Me inspirei na paixão que dividimos pelo estilo tropical e no encontro desse conceito inserido em um ambiente também muito francês”, explica. O quimono estará à venda na Dominique dos Jardins e vai ganhar lançamento no dia 5