Dupla lança bolsas personalizadas e atemporais

Foi pensando em driblar o imediatismo dos tempos atuais que a dupla, Sylvie Quartara e Ucha Meirelles se juntou para lançar, terça, a coleção de bolsas One Of A Kind. “A Sylvie trabalha com essas clutches marchetadas há anos, o que fizemos foi criar o serviço de personalização das peças, para que cada mulher tenha algo único, exclusivo”, explica Ucha. O tempo de fabricação é de 60 dias e é nessa questão que elas tocam quando falam do imediatismo. “A revolução digital acelerou consideravelmente o nosso ritmo de vida e exigimos que tudo seja para já. Nossos produtos precisam de tempo para serem pensados, estudados e executados com cuidado e paixão.”