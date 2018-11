Dupla faz bombons artesanais pintados a mão

O menu da Chroma Chocolates, das sócias Samantha Lewandowski (esq.) e Teresa Badi, traz um diferencial que salta aos olhos: todos os bombons artesanais são pintados a mão. A marca une chocolate 100% belga a ingredientes como limoncello, frutas frescas, champagne e nozes. Além do cardápio já criado – as caixas com bombons sortidos estão entre os best-sellers –, as encomendas são personalizados e incluem produtos exclusivos criados de acordo com a ocasião e o desejo dos clientes.