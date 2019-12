Dupla dinâmica

Há dez anos, uma pauta na extinta MTV Brasil juntou Matheus Evangelista e Rafaela Bagali. Desde então a dupla nunca mais se separou. Rafaela é formada em Relações Públicas, com passagem pela Paranoid Filmes e Converse All Star. Matheus é jornalista social e ex-editor dos sites Glamurama, RG e Glamour Brasil. Esse ano os dois resolveram dar vida a um projeto pessoal que unisse o talento de ambos – experts em relacionamento com pessoas e marcas. Foi aí que nasceu a Safir.Buzz. “Somos um grupo de estrategistas de comunicação, jornalistas, produtores, criadores de conteúdo, designers e nativos digitais, com o objetivo de captar a atenção da audiência, executando conteúdos inteligentes e educativos”, explica Evangelista. “O propósito da Safir é pautado pela ética e transparência na notícia, mas claro, sem perder o buzz”, complementa Rafaela.