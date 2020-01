Dupla de estilo

Na altura do número 707 da rua Joaquim Antunes será inaugurada, dia 5 de fevereiro, a J.Boggo Galeria – que reúne moda, decoração e arte. O novo espaço do estilista Jay Boggo (à dir.) leva a assinatura do arquiteto Gustavo Neves, que também fará sua primeira exposição como artista plástico no local. “As roupas do Jay são como obras de arte, livres e nacionais. Quando ele me chamou, quis trazer toda essa experiência para o projeto”, conta Neves, que usou materiais brutos como cimento, madeira carbonizada e carvão, “que se unem à delicadeza dos tecidos puros, expostos num estilo de moda consciente, com total conexão com o natural.”