Dupla cria marcas de vestidos com muito brilho e paetê

Carioca recém-chegada a SP, Chris Pitanguy se uniu a Dani Carvalho para lançar a No Name – “marca de vestidos de festa glamourosos, com muito brilho e paetê”, define a influencer Chris. “Nos inspiramos nas tendências lá de fora para conceber a coleção.” Para o dia do lançamento – que acontece terça, na casa de Pitanguy, nos Jardins – a dupla criou 15 modelos. “Todos bem diferenciados, curtos e longos, com pegada disco e também country sofisticado.” Elas planejam fazer eventos pelo Brasil para vender suas criações.