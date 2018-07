Dupla cria e-commerce focado em millennials

Giovanna Arede e Luiza Andreazza se conheceram em Paris, durante seu mestrado em Fashion Buying, no Istituto Marangoni, de onde saíram com o objetivo de transformar suas ideias em um business – chamado “ê.” – que acaba de sair do forno. “O ê. é um e-commerce que traz uma seleção de marcas inéditas para o Brasil, nos segmentos de moda, beleza, design, decoração, tecnologia e homewear”, explica Giovanna. “As marcas são garimpadas por todo o globo, de Paris ao Marrocos, passando pela América Latina, China, Japão”, complementa Luiza. O objetivo da dupla é “entregar um universo de experiências e novidades” apostando no comportamento dos millennials, que são “multiconectados, cosmopolitas e atualizados.” Elas pretendem, ainda esse ano, abrir um espaço físico para o negócio.