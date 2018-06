Dupla brasileira concorre em festival de animação francês

Rubem e Flávia Feffer, sócios da Ultrassom Music Ideas, vão participar do Festival Internacional de Animação de Annecy – o principal do setor, que neste ano homenageia o Brasil – com quatro produções sonoras.

“Eu e Gustavo Kurlat somos bicampeões do festival. Já ganhamos com O Menino e o Mundo e Guida, nas edições de 2014 e 2015, respectivamente”, conta Rubem. Ele lembra ainda que O Menino e o Mundo concorreu a melhor trilha sonora no Oscar de 2016, “o que trouxe muito reconhecimento ao Brasil.”

Mas as grandes apostas deste ano são o filme Tito e os Pássaros e o episódio Eject Especial, de Irmão do Jorel. As duas animações estão selecionadas para a mostra competitiva. O primeiro concorre na Seleção Oficial do festival. O segundo, na categoria TV Films.

