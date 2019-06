Dupla afiada

Vanessa Abbud (à dir.) comemora seis anos de seu Atelier com o lançamento, quarta-feira, de coleção de vestidos de festa prêt-à-porter feitos a quatro mãos com Ana Melhado, fundadora do I Am Lab. A dupla pesquisou modelagens de sucesso e buscou tecidos diferenciados, texturas inusitadas e tons e recortes bem marcados para compor suas peças. “A Ana trouxe todo o know-how de estilo mais comercial”, diz Vanessa. “A alma da marca são as modelagens impecáveis, novas texturas e acabamento primoroso. Tudo isso foi traduzido de forma especial nessa parceria”, diz a estilista, que acabou de se casar “secretamente” com o marido, pai de Max, que nasce fim de junho.