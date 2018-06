Dupla abre confeitaria com doces ‘decorados’

As amigas Priscila Oliveira (à esquerda) e Bianca Bludeni decidiram abrir uma conferência de doces artesanais que têm aparência delicada. Os bolos da Dultier, além das tradicionais coberturas ou do acabamento confeitado, ganharam decoração com flores naturais ou frutas vermelhas.

“Unimos as lembranças da infância, o sabor caseiro e a sofisticação da confeitaria moderna”, explicou Priscila, que coloca a mão na massa, todos os dias, na cozinha do ateliê, montado em uma casa na Vila NovaConceição. Formada em publicidade, ela começou o negócio vendendo doces para amigos e vizinhos.

Entre os mais encomendados estão o Bolo de Palha italiano e o Naked Cake com frutas vermelhas. Ideais para chás de bebê, noivados ou aniversários, os bolos podem servir entre 15 e 45 pessoas, dependendo do tamanho escolhido.