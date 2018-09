Duda e Sofia Derani relançam marca de cosméticos naturais

Duda e Sofia Derani estão reestruturando sua marca de cosméticos vegana e o primeiro lançamento da nova fase será a ampola capilar Blim Hair. “A fórmula é a mesma dos produtos da Reload Positive Beauty. O que fizemos foi mudar o nome da marca e tornar o produto mais inclusivo”, explica Duda. A dupla baixou o preço, mas garante que a performance profissional continua a mesma, com 85% dos ingredientes naturais. “Não testamos em animais, nem usamos parabenos, sulfatos, glúten, formol e petrolatos em nossa fórmula”. Até o fim do ano as duas irmãs pretendem relançar outros produtos. “Tudo muito acessível.”