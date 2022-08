Duda Beat lança coleção de moda inspirada na própria música

Duda Beat, uma das estrelas do Rock in Rio, está expandindo seus domínios para o mundo da moda. Na próxima segunda-feira, a cantora lança uma collab com a C&A. A coleção conta com roupas, calçados e acessórios que remetem ao legado de Duda na música – tudo com muito strass e corações brilhantes. “Sou apaixonada por moda, mas sempre fui na contramão da tendência popular. Gosto de usar o que me sinto bem, acho bonito, me inspira e vai ao encontro com minha música”, disse. A cantora conta que emprestou peças do próprio guarda-roupa para o time criativo da marca “para que tudo ficasse com a cara dela”. A própria Duda destaca uma peça da coleção: “A camiseta com a foto da minha gatinha MiuMiu”, brincou. Duda se apresenta no dia 8 de setembro, no palco Sunset. “Minha apresentação vai falar sobre o sagrado feminino. Vai ter muita coreografia, sofrência e amor no palco”.

Debate presidencial dirigido por Caio Blat

O diretor Caio Blat e os atores Paulo Betti e Debora Bloch nos bastidores do filme O Debate, que imagina o último debate presidencial antes do segundo turno das eleições atuais. Os atores estarão na pré-estreia quarta (dia 24), às 20h30, e no Cinemarquise, na quinta (dia 25), às 19h. Está programada uma sessão na sede da Mídia Ninja e bate-papo com o diretor e roteiristas Guel Arraes, Jorge Furtado e Paulo Betti.

Bloco de Notas

TIRADENTES GASTRONÔMICA. Começa hoje o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes – edição que comemora seus 25 anos de existência e a retomada das ruas da cidade histórica. São mais de 200 atrações. Até o dia 28 de agosto.

NA ONDA DO 5G. São Paulo ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou o estado com mais cidades aptas a receber a infraestrutura da internet 5G. Pelo menos 38 municípios paulistas atualizaram suas “leis de antenas”, ponto de partida para que as operadoras façam os investimentos necessários na instalação da rede. No Rio de Janeiro são 33 cidades, apontam dados da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel).