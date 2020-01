Dress to impress

Luiza Souza (ao centro), jornalista e editora de beleza da Vogue, se juntou às advogadas Vera Helena Cardoso de Almeida e Manuela Lisboa Gentil Monteiro, para criar o Advoguettes, conta no Instagram idealizada para ajudar mulheres a ter mais praticidade e ideias na hora de escolher os looks de trabalho. “A ideia surgiu da própria experiência das advogadas, que precisam seguir o ‘dress code’ institucional, mas querem estar atualizadas com as tendências”, explica Luiza. Conversando sobre o assunto, acharam justo dividir as inspirações com outras profissionais – o negócio foi crescendo e hoje já são mais de 182 mil seguidores. As três continuam em suas profissões de origem, mas o Advoguettes deixou de ser só diversão e virou trabalho. “Temos uma equipe e mantemos parcerias com marcas.”