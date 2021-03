Dr. Luizinho perde para Marcelo Queiroga

Marcelo Queiroga aceitou ontem convite de Bolsonaro para assumir o ministério da Saúde. Entretanto, o presidente estava preparado para receber um não e assim, agradar o centrão nomeando o deputado carioca Dr. Luizinho.

As famílias de Bolsonaro e Luizinho são velhas conhecidas. E segundo gente próxima ao médico, o deputado do PP é sim nome político mas é também tecnicamente sério e competente. Foi apoiado pela iniciativa privada.

… caminhos…

Queiroga, 55 anos, por sua vez, integrou a equipe de transição de Bolsonaro dando assistência técnica na área de saúde. E ontem, ainda de sua casa em João Pessoa, dizia a quem lhe perguntava, que Bolsonaro conhecia seu trabalho – sem dar sinais se iria aceitar o cargo caso convidado.

…da vida…

Por outro lado, essas mesmas fontes médicas expressaram estranhamento com o aparecimento da possibilidade Ludhmila Hajjar emplacar.

…do País…

A médica não tem experiência no setor público que pudesse credenciá-la para tanto – principalmente em meio a uma crise do tamanho da covid-19. Seja a cardiologista a favor do isolamento ou não. Queiroga, também cardiologista, é a favor do confinamento e da vacina, bem como Dr Luizinho.

…e da covid-19

Em tempo: Ludhimila foi desligada do corpo médico do Sírio-Libanês e trabalha no Incor e na Rede D’Or.

Registro

Maria Bonomi, aos 85 anos, terá sua trajetória destrinchada no livro Maria Bonomi com a Gravura: do Meio como Fim ao Meio como Princípio, da Editora Rio Books. A obra, de Patricia Pedrosa, será lançada dia 23 – por meio de live no YouTube da editora.

Quem será?

A disputa pela vaga de Anna Maria Martins na Academia Paulista de Letras já tem candidatos definidos: Betty Vidigal, Cecília Prada, Eliana Anastasia Cardoso, Gustavo Ferreira Rossi, Joaquim Maria Botelho e o colunista do Estadão Leandro Karnal.

Play

Vozes de Caco Ciocler, Ana Petta, Carlota Joaquina e Vinicius de Oliveira, do elenco da série Unidade Básica, dão o ritmo de um vídeo em homenagem aos profissionais da área da saúde – estampando cenas de séries como Chicago Med e Law & Order.