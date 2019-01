.João Doria marcou a sua primeira reunião como governador, ontem, para as 8h da manhã e pediu pontualidade aos 20 secretários. Quem atrasasse pagaria multa de R$ 200 para entidade beneficente – a exemplo do que ele já fazia com sua equipe na Prefeitura. Recomendou, no encontro, o cancelamento das cerimônias de transmissão de cargos em suas respectivas áreas. Pediu pragmatismo e objetividade, que definiu como marcas da sua gestão.