Doria tentará negociar R$ 40 bi em concessões em Davos

Doria embarca hoje para Davos com uma conta na cabeça. Ano passado, em um único encontro com investidores, garantiu cerca de R$ 7,5 bilhões para um investimento em celulose. Este ano, levando a tiracolo os secretários Julio Serson e Patrícia Ellen, ele tem 21 projetos de concessão em andamento e 32 encontros até dia 24. Calcula chegar ao patamar de R$ 40 bilhões.

Lei dividirá direitos de

idosos e de mais idosos

O Estatuto do Idoso e a Lei do Atendimento Prioritário já atendem bem os interesses dos idosos, mas… vão melhorar: quem for mais idoso que outro idoso tem de ser atendido melhor ainda. Esse é o foco de projeto da senadora Simone Tebet já aprovado no Senado e entre os primeiros da fila para a reabertura da Câmara.

O novo texto altera aqueles dois e cria uma escala prioritária descendente. Quem tiver 100 anos passa na frente de quem tiver 90, etc.

Mostra de Tiradentes exibirá

31 longas e 81 curtas