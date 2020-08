Doria reúne Bruno Covas e Datena em almoço no Palácio dos Bandeirantes

Datena almoçou ontem com Doria, Rodrigo Garcia e Bruno Covas na ala residencial do Bandeirantes. O apresentador, que desistiu de concorrer às eleições deste ano, ensaiou candidatura própria e também ser vice de… Covas.

Por sinal, continua indefinida a participação de Marta Suplicy na chapa de Covas. A ex-prefeita declarou à coluna que “sua atuação continuará priorizando a formação da Frente Ampla, independente de seu nome constar, ou não, da chapa”.

O caminho, segundo ela, “será o da construção da trincheira de resistência paulistana”, ao que considera “o desmonte das políticas públicas por parte do governo federal”.

Desenho mais provável, segundo Marta: a união de amplos setores de centro, liberais e progressistas… em torno de Covas.

Menos é…

Gustavo Junqueira vai revogar algo como 40% de todo o ‘estoque regulatório’ da Secretaria de Agricultura. Estudo técnico identificou várias resoluções, portarias e instruções normativas desnecessárias e obsoletas.

O intuito, segundo Junqueira, é facilitar a competitividade.



… mais

Livro que o secretário está lendo? Simpler: The Future of Government, de Cas R. Sunstein – professor de Harvard e ex-assessor de Obama para desburocratização.

Quarentena pop

Apostando na venda no digital, a editora HarperCollins viu o número de e-books crescer mais de 40% desde março. De acordo com levantamento da Nielsen, três dos 15 livros mais vendidos da quarentena são da editora. Ela também estreou no mercado de audiolivros.

Tela quente

Alexandra Bryce, presidente do comitê que cuida de aquisições do Museu de Arte de Lima, no Peru, participa de visitação ‘guiada’ amanhã, da SP-Arte Viewing Room. Acompanharão o tour virtual representantes de galerias como A Gentil Carioca, Dan Contemporânea, Fortes D’Aloia & Gabriel, Mendes Wood DM e Vermelho.