Doria quer contratar quem cuidará da concessão do Pacaembu

Com o projeto de privatização do Anhembi já resolvido, Doria espera, agora, que o TCM libere o edital para contratar o encarregado de promover a concessão do Pacaembu. A liberação deve acontecer na semana que vem.

Texto atualizado às 13h20 para correção de informação:

A Secretaria de Desestatização esclarece:

O processo suspenso pelo TCM foi o edital para contratação do assessor financeiro para realizar a venda de ações do Anhembi. Os estudos no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse para concessão do Pacaembu continuam em análise pela secretaria.

