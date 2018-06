Doria não se inscreve em ‘encontro com pré-candidatos’ tucanos

Cartaz espalhado pelas redes traz o diretório do PSDB do Butantã convocando para um “encontro com os pré-candidatos” ao governo do Estado, amanhã, com fotos de Luiz Felipe D’Ávila, José Aníbal e Floriano Pesaro.

Nada de João Doria.

Indagados, auxiliares do prefeito dizem que ele não se inscreveu porque “ainda” não é pré-candidato”.

Leia mais notas da coluna:

+ Aliados de Doria ampliam a pressão sobre Alckmin

+ ‘Papel de juiz não é aconselhar, é fazer justiça’, diz Maria da Penha