O governador João Doria anuncia nesta segunda feira a criação do PIB+30. Trata-se de uma nova ferramenta desenvolvida em parceria com a Fundação Seade com intuito de verificar atividades econômicas em tempo real, com velocidade superior as análises conhecidas hoje no mercado. O produto é tipo como instrumento fundamental no Plano de Retomada Econômica do Estado.