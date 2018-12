Doria já fez duas reuniões com seu secretariado. E fará mais duas antes do fim do ano. “Nosso time não vai entrar treinando, vai entrar jogando”, disse ontem à coluna. Aliás, Duílio Malfatti deixa a Secretaria de Publicidade do governo federal e assume a mesma função na administração do Estado.

