Doria garante, em jantar com empresários, que apoiará o vencedor caso perca as prévias

João Doria se reuniu anteontem com empresários em jantar da Esfera Brasil, na casa de João Camargo, no Morumbi. O governador de São Paulo levou a tiracolo, Rodrigo Garcia, Henrique Meirelles e Patrícia Ellen. Garantiu no encontro que apoiará o vencedor das prévias do PSDB. “Dia 21 acontecem as prévias. Dia 22, quem vencer terá ao lado os outros dois”, assegurou.

Estavam lá Luiza Helena Trajano, Rubens Ometto, Fabio Ermírio de Moraes, entre outros.

Pra que simplificar

Apesar de estar satisfeito com o uso de aplicativo nas prévias, Arthur Virgílio – candidato junto com Doria e Eduardo Leite – acha que a plataforma não vai trazer massas para votarem. “No interior do Ceará, o filiado não vai se cadastrar em aplicativo”, diz o político experiente.

Ao todo são 1, 3 milhão de filiados tucanos.

… na energia

O Instituto Çarê está de nova parceria. Desta vez com o IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde), que está criando a Cátedra Çarê-IEPS.

Quem for contratado se dedicará a estudos raciais, abarcando demografia e saúde da população negra.

De folha em folha

Em parceria com a SOS Mata Atlântica, a Granado lança a coleção “Folha Imperial Natal 2021”. A empresa, fundada em 1870, vai destinar 5% das vendas na conservação e recuperação da Mata Atlântica.

MR. RIPLEY

O livro “Vips – Histórias Reais de um Mentiroso” vai ser relançado pela editora Matrix. A obra conta a trajetória de Marcelo Nascimento da Rocha, o golpista que se passou por Henrique Constantino, filho do dono da Gol.

A nova edição vem atualizada com a atual situação de Nascimento.

FATOS E VERSÕES

E o livro “Os últimos Czares: Uma Breve História Não Contada dos Romanovs” sai pela LeYa Brasil. A obra traz imagens inéditas sobre o cotidiano da família real russa e resgata o desaparecimento de Nicolau II, sua mulher Alexandra, e seus cinco filhos.

Tenta desvendar um dos maiores mistérios do século 20: o que realmente teria acontecido com os Romanovs, os últimos czares da Rússia.