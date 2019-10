Doria entra na mira de militância bolsonarista

……………

Chegaram às mãos de Doria, ontem, prints de redes sociais em que a militância bolsonarista o liga ao governador carioca Wilson Witzel. A foto mostra os dois em um restaurante, no Rio, com a pergunta: “O que estariam tramando?”.

O referido encontro, no entanto, ocorreu em novembro do ano passado.

Ex-PSL a caminho

do tucanato

Depois de abrigar o ex-PSL Alexandre Frota, o PSDB de SP receberá Gustavo Bebianno, convidado pelo próprio Doria – e o seguinte na fila, tudo indica, será o general Santos Cruz.

Zero 3 e Palocci

no topo do Twitter

Carluxo – o Zero 3 de Bolsonaro – chegou a ter 47,8 mil menções ao seu nome no levantamento do Twitter, ontem, e ficou o dia todo entre os “assuntos do momento”. Mas quem surpreendeu foi Palocci, que sequer tem rede social e teve 19,6 mil citações.

Em comum? Um porteiro, no caso do clã Bolsonaro, e um caseiro, no de Palocci. O ex-ministro, aliás, teve sua prisão domiciliar mantida semana passada pelo TRF-4.

Atletas trans brigam

pela regra do COI em SP

Voltou ao plenário da Assembleia paulista, ontem, o projeto que prevê que o sexo biológico seja o único critério para que atletas possam competir profissionalmente no Estado. O texto pode ser aprovado hoje – se a oposição a ele não barrar.

Advogados de Tifanny Abreu, atleta trans de vôlei do Bauru e filiada ao MDB, fizeram vigília ontem na Casa. Tentam adequar a proposta ao que prega o Comitê Olímpico Internacional, que aceita transgêneros.

Dor de cabeça

Tensão envolvendo quatro advogados. Todos integrantes de grandes escritórios do Brasil. A confusão chegou às redes sociais por meio do marido de uma das partes, que teria descoberto a traição da mulher com o colega de profissão.

O que ele fez? Resolveu usar suas redes para contar o ocorrido, dando nomes e sobrenomes e alardeando provas. Justificou a ação dizendo que fazia isso para “reparar” danos psicológicos” que sofreu.

Dor de cabeça 2

Um dos escritórios conseguiu tirar o post. Entretanto, o advogado traído insistiu e repostou “sua dor”. Pelo que se apurou, na classe advocatícia, as críticas convergem para o traído, que expôs gregos, troianos e jamaicanos.

Doria nos EUA, por

parceria com o MIS

João Doria faz visita a Los Angeles e São Francisco em novembro. Em parceria com o MIS, vai assinar um acordo para trazer duas exposições holográficas para o recém-aberto MIS Experience, novo espaço do museu paulista.

Top 10 de inovação

na Forbes

A revista Forbes Brasil que chega às bancas em novembro listou dez empresas que mais inovaram em 2019. Hospital Albert Einstein, Natura, Basf, Quinto Andar, Loggi e Suzano estão entre as escolhidas com auxílio de 5 jurados do meio.

ONGs programam

Finados ambiental em SP

Organizações sociais promovem neste sábado o ato Finados Ambiental, em memória das vítimas de recentes crimes ambientais. Será no vão livre do Masp, seguido de cortejo fúnebre na Avenida Paulista.

O evento marca os quatro anos do desastre ambiental em Mariana, que deixou 19 mortos, e também os nove meses do rompimento da barragem em Brumadinho – as duas em Minas Gerais –, que vitimou outras 250 pessoas.